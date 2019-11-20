فريق "نيسان إي. دامس" يشارك في الـ"فورمولا إي" بنظام نقل محدّث

استعداداً لانطلاقة الموسم في 22 و23 نوفمبر الجاري على حلبة الدرعية

حدّث فريق "نيسان إي. دامس" تصميم السيارة التي سيشارك بها في بطولة "أي بي بي فورمولا إي" وكذلك نظام النقل الذي زوّدت به استعداداً لانطلاقة الموسم في 22 و23 نوفمبر على حلبة الدرعية بالسعودية.

وفي التفاصيل، يشارك فريق "نيسان إي. دامس" بالسباق المزدوج الجاري في عطلة نهاية الأسبوع، بنظام النقل المُحدث ليتوافق مع تنظيمات البطولة الجديدة، حيث يحلّ المحرّك الواحد مكان المحرك الثنائي المبتكر الذي أتاح للفريق تسجيل نتائج قياسية في الموسم الخامس، وذلك بعدما أظهرت الاختبارات السابقة للموسم التي جرت مؤخراً في فالنسيا الإسبانية مدى فعالية نظام النقل المحدّث حيث أتاح تسجيل أوقات هي من بين الـ10 الأفضل.

في هذا الإطار، قال مايكل كاركامو، المدير العالمي لرياضة السيارات لدى نيسان: "أتاح لنا الموسم الأول استعراض مزايا التنقّل الكهربائي وسنواصل تجاوز الحدود المتعارف عليها في الموسم السادس. نحن نواجه تحديات جديدة هذه السنة من خلال نظام النقل المحدّث واشتداد المنافسة وانضمام خصوم جدد إلى البطولة."

وتشارك "نيسان" في بطولة الـ"فورمولا إي" لتسلّط الضوء على قوة وأداء تكنولوجيات سياراتها الكهربائية الخالية من الانبعاثات وعلى رؤية التنقّل الذكي التي تبدّل كيفية تشغيل السيارات وقيادتها ودمجها بالمجتمع.

وتستخلص "نيسان" دروساً على الحلبة تستخدمها في تحسين سيارات الشركة الكهربائية كلياً والعكس صحيح، حيث يتضمن برنامج إدارة الطاقة في سيارة الـ"فورمولا إي" من "نيسان" أسطر شيفرة استُخدمت في سيارة "نيسان ليف" الكهربائية الأفضل مبيعاً، وقد تأثرت السيارات المقبلة إلى حدّ كبير بسيارة السباق.

ويخوض فريق "نيسان إي. دامس" السباق الافتتاحي للموسم السادس لأول مرة بغياب مؤسسه جان-بول دريوت الذي سيحلّ مكانه ابناه غريغوري وأوليفييه في المواسم المقبلة.

ويقول غريغوري وأوليفييه دريوت: "نفتخر بما حققه والدنا في رياضة السيارات وهدفنا هو حتماً مواصلة ما أنجزناه من خلال الحفاظ على تفانينا وعزمنا.. نحن نفتقده بشدّة ولكننا مصرّان على مواصلة المنافسة في الموسم السادس وما بعده تخليداً لذكراه."

آراء السائقين

قال "سيباستيان بويمي" :"اختتمنا الموسم الماضي بنتيجة ملفتة وفزنا في نيويورك. أظن أننا مأهّلون لمواصلة هذا الأداء المميز في الموسم السادس. لقد اعتمدنا حلّ المحرك الواحد تماشياً مع التنظيمات الجديدة لكننا شعرنا بمدى قوة السيارة في الاختبار السابق للموسم.

وأضاف: تمرّنا كثيراً في جهاز المحاكاة استعداداً للسباق الأول لكنّ المعالم لا تتضح إلا عند تواجدنا على الحلبة مع باقي خصومنا. يمنحنا الاختبار السابق للموسم فكرة عما ينتظرنا لكنّ الفرق كبير بين حلبتي فالنسيا والدرعية."





وبدروه، أوضح أوليفر رولاند: أشارك في الموسم السادس بعدما اكتسبت خبرة عام كامل مقارنةً بالموسم الماضي. فأنا أشعر بأنني أكثر استعداداً وعلماً بما ينتظرني. لقد قام فريق "نيسان إي. دامس" بعمل ممتاز من خلال نظام النقل المحدّث واستمتعت كثيراً على الحلبة هنا العام الماضي. هنالك اختلاف بسيط في الارتفاع وفي أجزاء كثيرة من الحلبة التي تتطلّب دقة في القيادة."