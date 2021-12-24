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فيما أكد "آل الشيخ" سابقًا على الالتزام والتنسيق مع "الصحة‬"⁩ بشأن الاحترازات

زوار وباعة ومنظمون.. شاهد من "البوليفارد": الكمامة إلزامية بجميع الفعاليات

ألزمت منطقة "بوليفارد رياض سيتي" أحد أكبر مناطق موسم الرياض، زوارها بضرورة ارتداء الكمامات في جميع مناطق الفعاليات، وأدرجت "الالتزام بارتداء الكمامة في كل الأوقات" ضمن شروط التذاكر لحضور فعالياتها.



وكان المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، قد أكد في تصريح سابق لـ"سبق" على الالتزام والتنسيق الكامل مع وزارة الصحة‬⁩ بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في ⁧‫#موسم_الرياض‬⁩ الذي انطلق قبل شهرين في الـ20 من شهر أكتوبر الماضي.



وقد رصدت "سبق"، أمس، في جولتها في منطقة "بوليفارد الرياض ستي"؛ التزامًا من أغلب الزوار والباعة والمنظمين في ارتداء الكمامات، كما وفرت بعض الفعاليات الكمامات للزوار مجاناً، وقد وصل عدد زوار مناطق وفعاليات ⁧‫#موسم_الرياض بحسب تغريدة حساب الهيئة العامة للترفيه بـ"تويتر" أمس إلى أكثر من ٧ ونصف مليون زائر.



وتشهد المملكة ارتفاعًا في المنحنى الوبائي لفيروس كورونا بالمملكة خلال الأيام الماضية؛ حيث أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021، تسجيل 332 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليصبح الإجمالي "552081" حالة.