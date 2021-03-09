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أكد أنها تخفف الآثار المالية على القطاعات والأنشطة الأكثر تأثرًا من كورونا

أمير المدينة يشكر خادم الحرمين على الموافقة على مبادرات الحج والعمرة

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رفع أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أصالةً عن نفسه ونيابةً عن أهالي المنطقة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على عدد من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة.



وقال أمير المدينة في تصريح بهذه المناسبة: إن هذه الموافقة الكريمة، تأتي امتداداً للجهود المباركة من لدن خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- في مواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاعات والأنشطة الأكثر تأثراً من تداعيات جائحة كورونا، وتُبرز جانباً من جوانب حرص القيادة الرشيدة على تذليل كافة العقبات التي تواجه الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.