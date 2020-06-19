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18 بالخليل وحالة في كل من بيت لحم ونابلس

فلسطين تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سجلت الصحة الفلسطينية، اليوم، 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في بيان لها، أن من بين الإصابات الجديدة 18 إصابة في الخليل، وحالة في كل من بيت لحم ومدينة نابلس، لترتفع حصيلة الإصابات في جميع المحافظات منذ بدء رصد فيروس كورونا في فلسطين إلى 815 إصابة، بينها 240 إصابة نشطة.