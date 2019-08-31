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بعد أن مدَّد عقده مع الهلال لخمسة مواسم

متعب المفرج ينضم للشباب على سبيل الإعارة

وقَّعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان عقدًا احترافيًّا مع اللاعب متعب المفرج لمدة موسم واحد بنظام الإعارة قادمًا من نادي الهلال.

بدورها، تمنت إدارة الشباب التوفيق للاعب في مهمته المقبلة مع النادي.

يُشار إلى أن اللاعب متعب المفرج مدد يوم أمس عقده مع فريق الهلال لمدة خمسة مواسم، تبدأ من تاريخ انتهاء عقده الحالي.