الأمم المتحدة تدين بشدة محاولة ميليشيا الحوثيين استهداف الرياض

عبّرت عن استنكارها للهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية

أعربت الأمم المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدَيْن لمحاولة الميليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، استهداف العاصمة السعودية الرياض، السبت الماضي.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك؛ في تصريح: "نحن على دراية بتلك التقارير التي تفيد بأن القوات السعودية اعترضت هجوماً جوياً استهدف العاصمة الرياض".

وأضاف: "ندين بشدة الهجمات كافة التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ونذكّر بضرورة الامتثال للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتخاذ خطوات لحماية المدنيين".