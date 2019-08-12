مؤشر الاتصالات يتجاوز الـ99%.. والحجاج يجرون 30 مليون مكالمة يوم العيد

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مؤشر الاتصالات ليوم العاشر من ذي الحجة مؤشر الاتصالات الرئيسي للمكالمات التي أجراها ضيوف الرحمن خلال حج هذا العام.
ففيما يخص المكالمات الصوتية فقد اكدت الوزارة أن عددها المحلي تجاوز 22,7 مليون مكالمة، فيما بلغت المكالمات الصوتية الدولية 7,6 مليون مكالمة بنسبة نجاح لجميع المكالمات وصلت لـ99,06٪
يذكر أن المعدل اليومي للمشتركين بشرائح محلية ناهز الـ5,2 مليون مشترك، وأما المعدل اليومي للزوار المتجولين بشرائح أجنبية فنحو 1,2 مليون مشترك.
بشرائح محلية قاربت الـ5,2 مليون مشترك
أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مؤشر الاتصالات ليوم العاشر من ذي الحجة مؤشر الاتصالات الرئيسي للمكالمات التي أجراها ضيوف الرحمن خلال حج هذا العام.
ففيما يخص المكالمات الصوتية فقد اكدت الوزارة أن عددها المحلي تجاوز 22,7 مليون مكالمة، فيما بلغت المكالمات الصوتية الدولية 7,6 مليون مكالمة بنسبة نجاح لجميع المكالمات وصلت لـ99,06٪
يذكر أن المعدل اليومي للمشتركين بشرائح محلية ناهز الـ5,2 مليون مشترك، وأما المعدل اليومي للزوار المتجولين بشرائح أجنبية فنحو 1,2 مليون مشترك.