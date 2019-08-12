مؤشر الاتصالات يتجاوز الـ99%.. والحجاج يجرون 30 مليون مكالمة يوم العيد

بشرائح محلية قاربت الـ5,2 مليون مشترك

‪أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مؤشر الاتصالات ليوم العاشر من ذي الحجة مؤشر الاتصالات الرئيسي للمكالمات التي أجراها ضيوف الرحمن‬ خلال حج هذا العام.



‪ففيما يخص المكالمات الصوتية فقد اكدت الوزارة أن عددها المحلي تجاوز 22,7 مليون مكالمة، فيما بلغت المكالمات الصوتية الدولية 7,6 مليون مكالمة بنسبة نجاح لجميع المكالمات وصلت لـ99,06٪ ‬



‪يذكر أن المعدل اليومي للمشتركين بشرائح محلية ناهز الـ5,2 مليون مشترك، وأما المعدل اليومي للزوار المتجولين بشرائح أجنبية فنحو 1,2 مليون مشترك.