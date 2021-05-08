خادم الحرمين يأمر بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمرًا ملكيًّا بترقية عدد من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة، على سلك أعضاء النيابة العامة.

وثمّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، هذه اللفتة الملكية الكريمة؛ مؤكدًا أنها تأتي في إطار دعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للنيابة العامة، وعنايتهما بتعزيز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها، ومن بينها تحفيز المنظومة الإدارية؛ بما يسهم في أن تقوم بواجباتها على الوجه الأكمل.

وحث منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع بهم.

سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره ورخاءه في ظل قيادتنا الرشيدة.