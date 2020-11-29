محافظ صامطة يعزي أسرة "المدخلي"

قدم محافظ صامطة، أحمد بن عبدالله زعلة، التعازي والمواساة لأسرة حسن جنادي حسن جابر مدخلي، أحد منسوبي فرع النيابة العامة بمحافظة صامطة.

وأعرب "زعلة" خلال اتصال هاتفي بأسرة الفقيد، عن أحر تعازيه، سائلًا الله -عز وجل- أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم الأسرة الصبر والسلوان.

وعبر والد الفقيد عن شكره لمحافظ صامطة على تعازيه ومواساته له، بما كان له الأثر البالغ في نفسه، سائلاً الله أن يجزيه خير الجزاء، ولا يريه مكروهًا في عزيز.