فلسطين تسجل 228 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا و267 حالة تعافٍ

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و267 حالة تعافٍ، فيما تم تسجيل حالتي وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.
خلال الـ24 ساعة الماضية
سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و267 حالة تعافٍ، فيما تم تسجيل حالتي وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.