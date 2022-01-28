"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: رياح نشطة وعوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء السبت

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية ونجران والرياض والمدينة المنورة وعسير وتبوك.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية أنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والجبيل والخُبر والدمام والظهران والعبيلة والقطيف وبقيق ورأس تنورة وسلوى وعردة، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة نجران عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرخير وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح السبت.

ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد استمرار عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة والمسيجيد والمهد واليتمة ووادي الفرع، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وارتفاعًا في الأمواج على الرايس وينبع وينبع النخل، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت.

وتشهد الرياض أيضًا استمرار عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والحريق والخرج والعاصمة الرياض المزاحمية وحريميلاء وحوطة بني تميم ورماح والسليل وليلى ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت.

ونبَّه المركز منطقة عسير برياح نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة تبوك رياحًا نشطة وارتفاعًا في الأمواج. وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت.