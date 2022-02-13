"الأرصاد": يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شرق المملكة ووسطها

يصاحبها رياح وتدنٍ في مدى الرؤية بسبب الأتربة وتشمل جنوب البلاد وغربها

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة، خاصة الصغرى على شرق المملكة ووسطها، وتبدأ بانخفاضٍ تدريجياً على جنوب المملكة، ويصاحب ذلك نشاطٌ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الاتربة والغبار، وكذلك على أجزاءٍ من جنوب غرب وغرب المملكة، في حين تكون السماء صحوة على معظم مناطق المملكة عدا مناطق: جازان، عسير، الباحة، مع فرصة لهطول أمطار رعدية في الصباح على سواحل جازان، ولا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وجنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12 - 34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.