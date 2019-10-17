"التنمية الاجتماعية" تتفاعل مع فيديو متداول عن امرأة تشتكي الديون.. وتعد بتقديم دعم مناسب

"سبق" أوصلت الفيديو المتداول للمسؤولين بالوزارة

تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع مقطع فيديو لامرأة تشتكي من سوء ظروفها المادية وتراكم الديون، نظراً لإعالتها عددًا كبيرًا من أبنائها، حيث زار فريق من الوزارة منزل المرأة وتمت دراسة حالتها وتبين أنها مستفيدة من الضمان الاجتماعي، فيما تجري الإجراءات اللازمة لتقديم المساعدة لها.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أنه تم التوصل للمرأة ودراسته حالتها مبينًا أنه سيتم تقديم الدعم المناسب لها.

وكانت "سبق" قد ساهمت في إيصال الفيديو المتداول للمتحدث الرسمي للوزارة والذي تفاعل سريعاً مع الحالة.

وزارة العمل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

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17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441 08:04 PM

"سبق" أوصلت الفيديو المتداول للمسؤولين بالوزارة

"التنمية الاجتماعية" تتفاعل مع فيديو متداول عن امرأة تشتكي الديون.. وتعد بتقديم دعم مناسب

عبدالله البرقاوي

الرياض

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تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع مقطع فيديو لامرأة تشتكي من سوء ظروفها المادية وتراكم الديون، نظراً لإعالتها عددًا كبيرًا من أبنائها، حيث زار فريق من الوزارة منزل المرأة وتمت دراسة حالتها وتبين أنها مستفيدة من الضمان الاجتماعي، فيما تجري الإجراءات اللازمة لتقديم المساعدة لها.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أنه تم التوصل للمرأة ودراسته حالتها مبينًا أنه سيتم تقديم الدعم المناسب لها.

وكانت "سبق" قد ساهمت في إيصال الفيديو المتداول للمتحدث الرسمي للوزارة والذي تفاعل سريعاً مع الحالة.

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وزارة العمل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

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