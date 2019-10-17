"التنمية الاجتماعية" تتفاعل مع فيديو متداول عن امرأة تشتكي الديون.. وتعد بتقديم دعم مناسب

"سبق" أوصلت الفيديو المتداول للمسؤولين بالوزارة

تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع مقطع فيديو لامرأة تشتكي من سوء ظروفها المادية وتراكم الديون، نظراً لإعالتها عددًا كبيرًا من أبنائها، حيث زار فريق من الوزارة منزل المرأة وتمت دراسة حالتها وتبين أنها مستفيدة من الضمان الاجتماعي، فيما تجري الإجراءات اللازمة لتقديم المساعدة لها.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أنه تم التوصل للمرأة ودراسته حالتها مبينًا أنه سيتم تقديم الدعم المناسب لها.

وكانت "سبق" قد ساهمت في إيصال الفيديو المتداول للمتحدث الرسمي للوزارة والذي تفاعل سريعاً مع الحالة.