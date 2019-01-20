معلومات استخباراتية ومراقبة دقيقة تحققان الهدف.. غارات التحالف توجع الحوثي

المواقع المستهدفة تعدُّ أهدافًا عسكرية مشروعة.. منها مواقع تخزين أسلحة

أكدت الضربات العسكرية التي نفَّذتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن الليلة قوة المعلومات الاستخباراتية لدى التحالف ودقتها، إضافة إلى أنها أظهرت القدرات الرقابية التي تتمتع بها قوات التحالف في رصد الأهداف العسكرية.

وكشفت مصادر أنه تم ضرب أحد الأهداف في منطقة الحصبة، إضافة إلى غارات في ذمار وجبهة نهم، بعدما تم ضرب أهداف دقيقة في قاعدة الديلمي وموقع الصيانة العسكرية وجبل النهدين والمقر السابق للفرقة الأولى مدرع.

وأكدت المصادر أن المواقع التي استهدفتها قوات التحالف تعد أهدافًا عسكرية مشروعة، منها مواقع تخزين أسلحة، وطائرات من دون طيار.

وكان التحالف العربي لمساندة الشرعية في اليمن قد أعلن (السبت) إطلاق عملية نوعية في العاصمة اليمنية صنعاء لاستهداف شبكة متكاملة لقدرات الطائرات دون طيار ومرافقها اللوجستية.

ودعا "التحالف" في بيان المواطنين اليمنيين إلى الابتعاد عن المواقع المستهدفة في صنعاء.

وشدَّد "التحالف" على اتخاذ إجراءات وقائية لحماية المدنيين، وعلى أن القصف يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.