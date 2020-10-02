الولايات المتحدة تسجّل 47,046 إصابة بفيروس كورونا خلال يوم

فيما سجلت 900 حالة وفاة

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 47,046 إصابة مؤكدة و900 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 7,260,465 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات بسببه 207,302 حالة وفاة.