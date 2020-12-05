هطولات وبَرَد بهذه المناطق.. "الحصيني" يرسم خريطة أجواء 24 ساعة قادمة

فيما توقعت "الأرصاد" استمرار أمطار رعدية بعضها غزيرة مصحوبة برياح نشطة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبد العزيز الحصيني، أمطاراً متفاوتة من مكان الى آخر، اليوم السبت حتى صباح الغد.

وقال عبر "تويتر": "متوقع خلال الـ 24 ساعة القادمة -بإذن الله- من اليوم السبت 1442/4/20هـ، حتى صباح الأحد أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مناطق: الرياض والقصيم والشمالية والجوف والشرقية ومكة والباحة وعسير وجازان والمدينة #سقيا".

كما توقع "الحصيني"؛ انخفاضاً تدريجياً في الحرارة على شمال المملكة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى-، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق: الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، وتكون متوسطة إلى غزيرة على بعض الأجزاء من تلك المناطق، في حين لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة تشمل السواحل الجنوبية منها.