سلطنة عُمان تعلن تسجيل 18 إصابة جديدة بكورونا

العدد الكلّي للحالات المسجلة ٢١٠ وحالة وفاة واحدة

أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عُمان، اليوم، تسجيل (١٨) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (٢١٠) وعدد الوفيات واحدة.

ووفق الوكالة الرسمية، أكدت الوزارة أن (٣٤) حالة تماثلت للشفاء.