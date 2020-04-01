سلطنة عُمان تعلن تسجيل 18 إصابة جديدة بكورونا

العدد الكلّي للحالات المسجلة ٢١٠ وحالة وفاة واحدة

أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عُمان، اليوم، تسجيل (١٨) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (٢١٠) وعدد الوفيات واحدة.

ووفق الوكالة الرسمية، أكدت الوزارة أن (٣٤) حالة تماثلت للشفاء.

سلطنة عُمان فيروس كورونا الجديد

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01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441 10:32 AM

العدد الكلّي للحالات المسجلة ٢١٠ وحالة وفاة واحدة

سلطنة عُمان تعلن تسجيل 18 إصابة جديدة بكورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عُمان، اليوم، تسجيل (١٨) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (٢١٠) وعدد الوفيات واحدة.

ووفق الوكالة الرسمية، أكدت الوزارة أن (٣٤) حالة تماثلت للشفاء.

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سلطنة عُمان فيروس كورونا الجديد

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