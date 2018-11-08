نائب‎ أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد محمد آل بن سلة

استُشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة نجران

نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وتعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد العريف محمد بن أحمد يحيى آل بن سلة أحد منسوبي القوات البرية، الذي استُشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.

‏‎وعبّر عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعياً الله -عز وجل- أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

‏‎من جانبهم، عبّر والد وذوو الشهيد "آل بن سلة" عن شكرهم للقيادة الرشيدة -أيدها الله- ولسمو أمير المنطقة ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.