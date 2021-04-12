"الصيخان" إلى رتبة "لواء" بالجوازات

قلّد مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، العميد خالد بن حمد الصيخان، مساعد مدير عام الجوازات لشؤون التقنية، رتبة "لواء"، بعد صدر الأمر السامي الكريم بترقيته.

وهنأ الفريق "اليحيى" اللواء "الصيخان"، بهذه المناسبة، سائلاً الله -عز وجل- أن تكون عوناً ودافعاً له لبذل المزيد من الجهود في خدمة بلادنا الغالية، متمنياً له التوفيق.

وأعرب اللواء "الصيخان"، عن عظيم شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية، واعدا ببذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.