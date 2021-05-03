غداً.. البدء في إعطاء لقاح كورونا لمنسوبي "تعليم الشرقية"

بالتعاون مع التجمع الصحي الأول بالمنطقة

تدشّن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع التجمع الصحي الأول بالمنطقة مع باكورة دوام صباح يوم غدٍ الثلاثاء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا كوفيد 19 لمنسوبي إدارتها بقطاع البنين لمن لم يتلقى الجرعة الأولى وليس لديه موعد بعد، بمقر الإدارة الرئيسي مكتب خدمة المستفيدين من الساعة 10:30 - 12:30.

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة التعليم عن خطة زمنية لإعطاء لقاح كورونا إلى جميع منسوبي التعليم، قبل بدء العام الدراسي الجديد، للعودة إلى الحياة الطبيعية وانتظام العملية التعليمية.

وسيتم إقامة حملة مماثلة مع باكورة دوام صباح يوم الأربعاء لمنسوبات الإدارة لقطاع البنات بمقر قاعة المعرفة بمبنى الخدمات المساندة من منطلق السعي في توفير خدمات نوعية لمنسوبي ومنسوبات تعليم الشرقية ممن لم يتلقى اللقاح.

وأشار المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، إلى تطلع مدير التعليم الدكتور سامي العتيبي، أن تحقق الحملة أهدافها المرسومة من قبل جميع منسوبي ومنسوبات تعليم الشرقية للاستمرار في حث الخطى وتجاوز مرحلة هذا الوباء خصوصاً في ظل تجربة المملكة في مواجهة جائحة كورونا المستجدة، حيث أضافت مفاهيم مبتكرة في إدارة الأزمات، وقدمت للعالم أنموذجاً في تعاملها مع تداعيات الموقف صحياً، واجتماعياً، واقتصادياً، متفرداً بقيمه الإنسانية فلم تفرق بين مواطن ووافد على ثراها.

وأضاف "الباحص" في حديثه لـ"سبق": أبعد من ذلك امتدت جهود المملكة خارجياً لتساند الأسرة الدولية حماية لملايين البشر من خطر الجائحة. واتسمت إدارة الأزمة في المملكة بالنهج التكاملي لمنظومة العمل الحكومي والأهلي والتطوعي، غايتها في المقام الأول الحفاظ على الصحة العامة وفق المعايير المعتمدة، إلى جانب دعم جهود الدول والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه -بإذن الله-.

جدير ذكره أن إدارة تعليم الشرقية دعت كل الراغبين من منسوبيها في تلقي لقاح كورونا كوفيد 19 الدخول على الرابط التالي:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wNIiURgmSEaOlHY2h2xOjLCLgrf0OiZPvrVISTgZhEZUQU82VzhTQ0ZYNU9XTVk1OVoyWDIyNTVLQy4u

وأعلنت وزارة التعليم مؤخراً عن إعداد خطة زمنية لإعطاء لقاح كورونا إلى جميع منسوبي التعليم، قبل بدء العام الدراسي الجديد، للعودة إلى الحياة الطبيعية وانتظام العملية التعليمية.

وقالت وزارة التعليم: إنه في ضوء التوجيهات السامية، وحرصاً على سلامة منسوبي الوزارة وإدارات التعليم والجامعات والتدريب التقني وجه وزير التعليم بإعداد خطة زمنية لأخذ لقاح فيروس كورونا لمنسوبي التعليم، واستكمال ذلك قبل بدء العام الدراسي المقبل، للعودة إلى الحياة الطبيعية، وانتظام العملية التعليمية.