"الخريجي" وسفير ماليزيا لدى المملكة يستعرضان العلاقات الثنائية

تطرقا إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خلال لقائهما

استقبل نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مكتبه بالوزارة، سفير مملكة ماليزيا لدى المملكة عبدالرزاق عبدالوهاب.

وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي

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11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442 12:39 PM

تطرقا إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خلال لقائهما

"الخريجي" وسفير ماليزيا لدى المملكة يستعرضان العلاقات الثنائية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مكتبه بالوزارة، سفير مملكة ماليزيا لدى المملكة عبدالرزاق عبدالوهاب.

وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي

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