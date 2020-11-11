"الخريجي" وسفير ماليزيا لدى المملكة يستعرضان العلاقات الثنائية

تطرقا إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خلال لقائهما

استقبل نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مكتبه بالوزارة، سفير مملكة ماليزيا لدى المملكة عبدالرزاق عبدالوهاب.

وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.