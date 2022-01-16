منتدى الابتكار الاجتماعي يعلن إطلاق مبادرة "سنديان التعليم"

لنشر ثقافة الابتكار الاجتماعي من خلال ‏المؤسسات الجامعية

أطلق منتدى الابتكار الاجتماعي مبادرة "سنديان ‏التعليم" لنشر ثقافة الابتكار الاجتماعي من خلال ‏المؤسسات الجامعية، ‏بما يساهم في خلق قيمة اجتماعية، وتغيير المجتمع للأفضل، وإيجاد حلول عملية ونظرية للمشكلات التي يواجهها.



وأوضح رئيس مركز أسبار للبحوث والدراسات، الدكتور فهد العرابي ‏الحارثي، أن‏ مبادرة سنديان ‏التعليم تهدف لجمع الكليات ‏والجامعات التي تسعى إلى بناء سجل حافل من التميز ‏في الابتكار الاجتماعي وصناعة الأثر، وتنسيق التعاون ‏فيما بينها لتعزيز الابتكار الاجتماعي، وذلك من خلال التعليم والبحث، وخلق المعرفة، والحصول على ‏الموارد وتوفيرها، وإنشاء الشبكات والشراكات، ‏ومشاركة المجتمع، ونقل المعرفة، وبناء المسرعات ‏والحاضنات، إضافة إلى جعل الابتكار الاجتماعي ‏جزءًا من المحتوى التعليمي.



‏وأشار الدكتور الحارثي إلى أن مبادرة سنديان التعليم تأتي إيمانًا من منتدى الابتكار الاجتماعي بأهمية الدور ‏الذي يضطلع به التعليم العالي الذي تقدمه الجامعات في ‏معالجة القضايا الاجتماعية المحلية والعالمية المهمة، مؤكدًا أن الجامعات ثبت أن لها تأثيرات اقتصادية واجتماعية كبيرة على المجتمعات؛ إذ يمكن أن يقود تطوير واستدامة ‏النظم البيئية للابتكار الاجتماعي فيها.‏



وتتضمن معايير الانضمام لمبادرة سنديان التعليم ‏التزامًا من الكليات والجامعات بتضمين صناعة الأثر ‏في البرامج الأكاديمية التي تقدمها من أجل إيجاد الحلول لأكثر التحديات إلحاحًا، مثل التعليم والصحة والبيئة. كما تتضمن معايير الانضمام للمبادرة مشاركة الجامعات مع ‏الجهات ذات العلاقة‎ ‎في إيجاد واحتضان المبتكرين ‏الاجتماعيين وأفكارهم الخلاقة، على أن تساهم من خلال هذه المشاركة بشكل فاعل في نشر ثقافة الابتكار الاجتماعي، وذلك بتدريسه، أو وجود مسرعة خاصة به، أو من خلال إجراء البحوث ونشرها، أو تقديم الاستشارات في هذا المجال.



وتنطلق فعاليات منتدى الابتكار الاجتماعي في‎ ‎منطقة‎ ‎‎المدينة ‏المنورة‎‏ خلال ‏الفترة ‏من 6-7 ‏فبراير المقبل. ويأتي تنظيم المنتدى في إطار جهود مركز أسبار للبحوث والدراسات لمواكبة التطورات التي ‏تشهدها السعودية في مختلف المجالات، بما يحقق رؤيتها الطموحة ‏‏2030م، التي تسعى إلى تعزيز ودعم ثقافة الابتكار الاجتماعي.



ويمكن التسجيل مجانًا عبر الرابط: https://sendian.org/website/register-ar/