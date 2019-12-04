جامعة شقراء تعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات لوظائفها

في المسابقة المعلنة عن طريق منظومة "جدارة"

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة شقراء، عن مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات في المسابقة الوظيفية المعلنة عن طريق منظومة "جدارة" بتاريخ 1441/03/06هـ (الإدارية والهندسية).



وللاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات للمقابلات؛ اضغط الرابط أدناه: