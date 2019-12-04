جامعة شقراء تعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات لوظائفها

في المسابقة المعلنة عن طريق منظومة "جدارة"

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة شقراء، عن مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات في المسابقة الوظيفية المعلنة عن طريق منظومة "جدارة" بتاريخ 1441/03/06هـ (الإدارية والهندسية).

وللاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات للمقابلات؛ اضغط الرابط أدناه:

يوم الاحد الموافق 11-4-1441.pdf

يوم الاثنين الموافق 12-4-1441.pdf

يوم الثلاثاء الموافق 13-4-1441.pdf

يوم الأربعاء الموافق 14-4-1441.pdf

يوم الاحد الموافق 18-4-1441.pdf

يوم الإثنين الموافق 19-4-1441.pdf

جامعة شقراء

1

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441 06:11 PM

في المسابقة المعلنة عن طريق منظومة "جدارة"

جامعة شقراء تعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات لوظائفها

فهد الغبيوي

الرياض

0 668

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة شقراء، عن مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات في المسابقة الوظيفية المعلنة عن طريق منظومة "جدارة" بتاريخ 1441/03/06هـ (الإدارية والهندسية).

وللاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات للمقابلات؛ اضغط الرابط أدناه:

يوم الاحد الموافق 11-4-1441.pdf

يوم الاثنين الموافق 12-4-1441.pdf

يوم الثلاثاء الموافق 13-4-1441.pdf

يوم الأربعاء الموافق 14-4-1441.pdf

يوم الاحد الموافق 18-4-1441.pdf

يوم الإثنين الموافق 19-4-1441.pdf

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

جامعة شقراء

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019