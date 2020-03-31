أمير القصيم يدشّن مبادرة نهر العطاء

لتخفيف الآثار المرتبطة بجائحة كورونا

دشن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في قاعة الاجتماعات في مكتب سموه بمقر الإمارة عن طريق الاتصال المرئي، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان؛ مبادرة #نهر_العطاء التي أطلقها بإشراف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم، بالشراكة مع المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بالقصيم.



وتهدف المبادرة إلى تخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المترتبة لجائحة فيروس كورونا على بعض الأسر والأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة، وذلك وفق الية محددة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالمنطقة ولجان التنمية الاجتماعية ورابطة التطوع بالمنطقة ومجلس شباب القصيم ومجلس فتيات القصيم.



واستمع أمير المنطقة خلال التدشين من خلال الاتصال المرئي عن بعد، من المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم الدكتور فهد المطلق؛ لشرح موجز عن المبادرة التي تهدف إلى تسيير قافلة تقوم بتوزيع ما يقارب ـعشرة آلاف سلة غذائية كمرحلة أولى، إضافة إلى صرف بطاقة تسوق للمتضررين من الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.



وثمّن ما اتخذته القيادة من خطوات مباركة وإجراءات خاصة للتخفيف على المواطن وقطاع الأعمال، مقدمًا شكره لأمير المنطقة على اهتمامه ومتابعته لجميع الجوانب الاجتماعية والإنسانية ومتابعته اليومية لأوضاع المحتاجين بالمنطقة.



وأكد الأمير فيصل بن مشعل على أهمية تعزيز وتنمية مثل هذه المبادرات الاجتماعية والخيرية لخدمة المجتمع، وأن لنا في ديننا أكبر مثال، والقدوة في كل بذل وعطاء تتمثل في مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مبينًا أن جائحة كورونا وانتشار الوباء واتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية؛ ساهمت في تفعيل مثل هذه الحملات والمبادرات.



وذكر أن مبادرة نهر العطاء ليست محصورة في الجمعيات الخيرية، بل على جميع الجهات مثل رابطة التطوع ولجان التنمية الاجتماعية ومجلس الشباب ومجلس الفتيات وجميع الجهات الحكومية والخاصة لدعم المتضررين في أنحاء المنطقة كافة، مؤكداً أهمية عدم إهمال أي مطلب من أي جهة، سواء بمساعدتها أو البحث عن الجهة التي تساهم في نجاحها، سواء في إمارة المنطقة أو فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.



وقال أمير المنطقة: علينا أن نقوم جميعًا بكل ما أوتينا من قوة لتعزيز وتفعيل دور حملة نهر العطاء، مبينًا أن الوطن بحاجة إلى عون الله سبحانه، ثم وقوف أبنائه واحتساب الأجر في تفريج الكرب والبذل والعطاء والدعم والمساعدة لكل من هم بحاجة لها.



وأكد على أهمية التنسيق بين الجميع للوصول إلى النجاح وخدمة المستفيدين كافة من هذه الحملة، مشددًا على تحميل الجميع أمانة ترجمة حملة نهر العطاء لتكون نهر عطاء للجميع لا ينضب ولا يتوقف، مثمنًا لجميع أبناء الوطن الأوفياء من أبطال العطاء الباذلين لكل خير وعطاء وعمل مبارك لا يتوقف.