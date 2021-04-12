بعد منع عقد الجلسة.. البرلمان الصومالي يمدد فترة الرئيس المنتهية ولايته لمدة عامين

حصل على 149 صوتاً مقابل رفض نائب وامتناع 3 عن التأييد

أعلن رئيس البرلمان الصومالي محمد مرسال شيخ أن الغرفة الأدنى في البرلمان صوتت، اليوم الاثنين، لصالح تمديد فترة الرئيس محمد عبدالله فرماجو عامين؛ وذلك للسماح للبلد الإفريقي بالتحضير لإجراء انتخابات مباشرة.

وبيّن أن 149 نائباً صوّتوا بالموافقة على الاقتراح، الذي رفضه نائب واحد، فيما امتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وفقاً لـ"رويترز".

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12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442 07:12 PM

حصل على 149 صوتاً مقابل رفض نائب وامتناع 3 عن التأييد

بعد منع عقد الجلسة.. البرلمان الصومالي يمدد فترة الرئيس المنتهية ولايته لمدة عامين

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن رئيس البرلمان الصومالي محمد مرسال شيخ أن الغرفة الأدنى في البرلمان صوتت، اليوم الاثنين، لصالح تمديد فترة الرئيس محمد عبدالله فرماجو عامين؛ وذلك للسماح للبلد الإفريقي بالتحضير لإجراء انتخابات مباشرة.

وبيّن أن 149 نائباً صوّتوا بالموافقة على الاقتراح، الذي رفضه نائب واحد، فيما امتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وفقاً لـ"رويترز".

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