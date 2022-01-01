"الصحة": تسجيل 846 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 262 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 1 يناير 2022، تسجيل 846 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 557082 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 262 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 542115 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8878 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 61 حالة.