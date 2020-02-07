هل وقَّع "بيتروس" مع "النصر" الإماراتي؟

اللاعب دخل الفترة الحرة من عقده

كشفت تقارير إعلامية أن اللاعب البرازيلي بيتروس، لاعب المحور في صفوف النصر، قد استغل دخوله الفترة الحرة من عقده، ووقَّع لنادي النصر الإماراتي.

حسابات إماراتية شهيرة أكدت أن الفريق الإماراتي نجح في التعاقد مع اللاعب.

ومن ضمن الحسابات "سدد"، الحساب الإماراتي المشهور، الذي قال: "بعد دخوله في الفترة الحرة.. خاص: مصادر موثوقة تؤكد توقيع النصر مع لاعب الارتكاز البرازيلي بيتروس (30 عامًا) قادمًا من النصر السعودي في صفقة انتقال حُر، على أن ينضم للفريق بدءًا من الموسم المقبل".

مصادر قريبة للغاية من إدارة نادي النصر السعودي نفت توقيع اللاعب لأي نادٍ مبينة أن رغبة اللاعب هي الاستمرار مع الفريق السعودي.