شاهد.. موقف طريف لمحترف الاتحاد "ريكاردو" أثناء إجراء مسحة كورونا

استعداداً لانطلاق منافسات الموسم في الرابع من أغسطس

خضع المحترف البرازيلي في صفوف الاتحاد روماريو ريكاردو، للفحص الطبي المتمثل بالمسحة الطبية لفيروس كورونا، وأظهر اللاعب ردة فعل أثارت ضحك زملائه عليه.

يشار إلى أن المنافسات الرياضية كانت قد توقفت منذ 13 مارس الماضي، قبل أن تعلن وزارة الرياضية رفع التعليق، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وباشرت غالبية الأندية السعودية الإجراءات الوقائية في المرافق كإجراء المسحات والفحوص الطبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للاعبين إلى جانب تعقيم وتجهيز الملاعب التدريبية، استعداداً لعودة التدريبات في الشهر الحالي.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر استئناف موسم 2019-2020 في الرابع من أغسطس المقبل، مع أخذ الاحتياطات اللازمة والعمل بالإرشادات الصحية والوقائية التي نشرتها وزارة الرياضة.