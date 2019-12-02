رومانيا.. إنقاذ 254 من 15 ألف رأس ماشية غرقت قبل وصولها المملكة

بعد وقت قصير من مغادرة سفينة الشحن التي تقلها ميناء ميديا الروماني

نجح فريق الإنقاذ في رومانيا من انتشال 254 ماشية حية من بين 15 ألفاً كانت في طريقها إلى السعودية قبل غرق سفينة الشحن التي كانت تقلها.

وانقلبت الأسبوع الماضي سفينة شحن متجهة إلى السعودية وعلى متنها 15 ألف رأس من الأغنام بعد وقت قصير من مغادرتها ميناء ميديا الروماني.

وأشارت المتحدثة إلى أن عمليات الإنقاذ مستمرة لكن الأمل ضئيل جداً في انقاذ عدد آخر من الماشية.

وأشارت المتحدثة باسم فريق الإنقاذ، إلى أنه تمّ إنقاذ طاقم السفينة المكوّن من 20 سورياً ولبناني واحد، مضيفة أن السفينة ذاتها واجهت مشكلات في المحرك في ديسمبر الماضي، في حين مازالت أسباب هذه الحادثة قيد التحقيق وسيتم الإعلان عنها فور انتهاء التحقيقات.