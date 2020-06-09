اللجنة الفنية باتحاد القدم تنظم دورات تدريبية للاعبين

بالتعاون مع رابطة الدوري

تنظم اللجنة الفنية في اتحاد القدم السعودي، عددًا من الدورات التدريبية للاعبي كرة القدم في مختلف المسابقات، وذلك بالتعاون مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين.



وأشار اتحاد القدم عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، أن الدورات التي ستبث عبر الإنترنت، ستكون عن: الاحتراف الرياضي حقوقه وواجباته، وتغذية الرياضيين، وعلم النفس الرياضي، والممارسات اليومية للاعبي كرة القدم، وقانون لعبة كرة القدم اللعب النظيف، والإصابات الرياضية.



كما بيّن أن الدورات المخصصة للاعبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ستقام يومي 17 و18 يونيو الجاري، فيما ستقام الدورات المخصصة للاعبي دوري الدرجة الأولى يومي 23 و24 من ذات الشهر.