الصحة الفلسطينية تشكر للمملكة العربية السعودية دعمها السخي

قالت: ليست مستغربة على السعودية المشهود لها بالعطاء والخير

تقدمت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أمس باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، وعموم أبناء الشعب الفلسطيني، بالشكر الجزيل للمملكة العربية السعودية؛ على الدعم السخي المتمثل في المساعدات الطبية التي قدّمتها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقالت الكيلة: إن الوزارة تَسلمت اليوم الدفعة الثالثة من المساعدات الطبية السعودية المقدمة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، والتي تشتمل على أسرّة مستشفيات وطاولات للعمليات الجراحية، وأجهزة تنفس اصطناعي؛ مشيرة إلى أن المساعدات ستسهم في تجهيز المستشفيات والمراكز الصحية الفلسطينية المتخصصة في علاج فيروس كورونا؛ وخاصة في المناطق التي ينقصها الكثير وبحاجة للمزيد من الدعم لتطوير الوضع الصحي فيها.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه المساعدات ليست مستغربة على حكومة المملكة المشهود لها بالعطاء ودعم العمل الخيري في كل أنحاء العالم.