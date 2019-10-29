"الخثلان" مشرفًا على عيادات القطاع الصحي الجنوبي بجازان

أصدر مساعد مدير عام صحة جازان للتخطيط والتحول، الدكتور عواجي بن قاسم النعمي؛ قرارًا يقضي بتكليف الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخثلان مشرفًا على أقسام العيادات بالقطاع الصحي الجنوبي، ويعد "الخثلان" من الكوادر الصحية المتميزة بصحة جازان.

فيما عبر "الخثلان" عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الغالية بهذا التكليف، والتي ستكون بإذن الله دافعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وفق التطلعات، وتعزيزًا للتوجيهات، سائلًا المولى عز وجل أن يعينه على المسؤولية المناطة به.

