الأسبوع في 14 صورة: انفصال جبل جليدي عملاق.. وامرأة عجوز تلكم مدربها

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم، ونشاهد فيه انفصال جبل جليدي عملاق في أنتاركتيكا، وثوران بركان في إندونيسيا.. وغيرهما من أبرز وأغرب وأطرف الصور.





1- الألعاب النارية تضيء السماء من خلف المحتفلين الذين ارتدوا بدلات رواد الفضاء في تقليد سنوي تايواني.







2- البدر في تمامه يظهر من خلف برج إيفل في باريس بفرنسا.







3- أطلقت وزارة الدفاع الأمريكية صاروخًا مداريًّا لدراسة التأين في الفضاء خارج الغلاف الجوي للأرض.







4- يجتمع الناس لإحياء ذكرى ماخا بوتشا، وهو مهرجان بوذي، في معبد بتايلاند.







5- الأمطار الغزيرة تتسبب في غرق طرق ولاية كنتاكي بعد فيضان نهر كنتاكي.







6- انفصل جبل جليدي عملاق، أكبر من مدينة نيويورك، عن جرف برنت الجليدي في القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا).







7- لحظة ثوران بركان جبل سينابونج في كارو بإندونيسيا.







8- جولة تحت جليد البحر الأبيض قبالة ساحل جمهورية كاريليا بروسيا حيث تم وضع لوحات ومنحوتات فنية.







9- الضباب يلف برج شنغهاي ومركز شنغهاي المالي العالمي في شنغهاي بالصين.







10- الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتحدث في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في أورلاندو.







11- منزل مهجور مغطى بالثلوج في سيمنتنوزافودسكي بروسيا حيث تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة تحت الصفر.







12- طفل أفغاني يلعب بطائرة ورقية بالقرب من موقع تماثيل بوذا العملاقة التي دمرتها حركة طالبان في عام 2001م.







13- سيدة عجوز (75 عامًا)، تعاني مرض باركنسون، تتدرب مع مدربها على الملاكمة في تركيا.







14- صورة جوية تُظهر راكب أمواج على الجليد يتزلج عبر بحر البلطيق المتجمد قبالة سواحل هلسنكي في فنلندا.









