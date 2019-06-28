النفط يرتفع قُبيل قمة مجموعة العشرين واجتماع أوبك

بلغت عقود خام مزيج برنت 66.55 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط قليلًا بفعل توقعات بأن منظمة أوبك ستمدد اتفاقية خفض الإنتاج، بينما يترقب المستثمرون اجتماعًا بين رئيسَي الولايات المتحدة والصين قد يسفر عن انفراجة في محادثات التجارة.



وزادت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت ستة سنتات، لتبلغ عند التسوية 66.55 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات لتغلق عند 59.43 دولارًا للبرميل.



ووفق "رويترز" قال وزير النفط العراقي: إن من المتوقع أن تمدد أوبك اتفاق خفض الإمدادات في اجتماع المنظمة الأسبوع القادم، وأن تناقش المزيد من الخفض.



وأبلغت مصادر "رويترز" هذا الشهر أن الجزائر طرحت فكرة إضافة حوالي 600 ألف برميل يوميًّا إلى التخفيضات الإنتاجية.



وسيعقب اجتماع أوبك قمة مجموعة العشرين التي ستنعقد في اليابان.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء: إن من الممكن أن يتوصل إلى اتفاق تجاري مع نظيره الصيني شي جين بينغ أثناء اجتماعهما على هامش قمة مجموعة العشرين، لكنه مستعد لفرض رسوم جمركية أمريكية على المزيد من البضائع الصينية إذا لم يتوصل البلدان إلى اتفاق.