أمير عسير يشكر معهد الإدارة على دراسة الموارد البشرية وإعادة توزيعها

لتطوير منظومة عمل الإمارة ومحافظاتها

شكر أمير عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، مدير عام ‫معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب القحطاني، وفريق العمل، على الدراسة المحكمة التي أعدها المعهد لتطوير منظومة عمل الإمارة ومحافظاتها ومراكزها، التي اشتملت على تطوير الموارد البشرية؛ سعيًا لتحديد الاحتياج الفعلي من القوى البشرية وإعادة توزيعها.

الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز معهد الإدارة العامة

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31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441 08:40 AM

لتطوير منظومة عمل الإمارة ومحافظاتها

أمير عسير يشكر معهد الإدارة على دراسة الموارد البشرية وإعادة توزيعها

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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شكر أمير عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، مدير عام ‫معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب القحطاني، وفريق العمل، على الدراسة المحكمة التي أعدها المعهد لتطوير منظومة عمل الإمارة ومحافظاتها ومراكزها، التي اشتملت على تطوير الموارد البشرية؛ سعيًا لتحديد الاحتياج الفعلي من القوى البشرية وإعادة توزيعها.

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الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز معهد الإدارة العامة

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