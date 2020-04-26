الهلال يستذكر إنجازات عبد الله بن ناصر .. ويصف حقبته بالنقلة النوعية

أشاد الحساب الرسمي لنادي الهلال بالحقبة الزمنية التي تولى فيها الأمير عبد الله بن ناصر رئاسة النادي واصفًا تلك الفترة بالنقلة النوعية بالتعاقدات الأجنبية.

ونشر الحساب الرسمي للنادي اليوم الأحد تغريدة على موقع "تويتر" في فقرة (ذاكرة الزعيم)، بالدور المميز والكبير لرئيسه السابق الأمير عبد الله بن ناصر قال فيها :"شهد ترؤسه للنادي نقلة نوعية في الاستقطابات الأجنبية.. نال كأس الملك والدوري إبان رئاسته، وسمي مبنى الإدارة باسمه نظير إسهاماته.. الأمير عبدالله بن ناصر -رحمه الله-".

واستعرض نادي الهلال، ذكرياته مع رئيسه السابق الأمير عبد الله بن ناصر وإسهاماته وإنجازاته الكبيرة بالزعيم، مشيدًا بما قدمه لقلعة الهلال من خلال صورة أرفقها مع التغريدة، جاء فيها:



شهد ترؤسه للنادي نقلة نوعية في الاستقطابات الأجنبية بالتعاقد مع المدرب البرازيلي ماريو زاجالو ومواطنه النجم روبرتو ريفالينو.

ترأس النادي في فترتين رئاسيتين الأولى كانت من 1972 إلى 1976، والثانية امتدت من عام 1978وحتى عام 1981م ، حقق فيها كأس الملك عام 1980 والدوري السعودي عام 1979.