"الصحة" تعتذر .. لافتة تُثير موجة غضب بجازان وتنتهى بإعفاءات وحسومات

أحالت القضية إلى الجهات المختصّة وفق نظام "الجرائم الإلكترونية"

تسبّبت لوحة وُضعت على مدخل أحد أقسام مستشفى أبو عريش العام، في موجة غضبٍ لدى المرضى والمراجعين في جازان، وفيها أعلن تأجيل مواعيده إلى يوم الأربعاء الموافق 27 من شهر رجب الجاري؛ حيث تضمنت اللافتة أن الموظفين مشغولون بدورة تدريبية، فيما تفاعلت "الصحة" وخلصت إلى مجموعة قرارات تضمنت إعفاءات وحسومات للمتسبّبين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

وبينت "صحة جازان"، أنه إشارة إلى ما تمّ تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن ملصق ورقي على مدخل قسم العلاج الطبيعي بأحد المستشفيات بمنطقة جازان مرفقاً به النص المكتوب: "تم تأجيل مواعيد المرضى وأن الموظفين في دورة تدريبية"، عليه فقد تم تشكيل لجنة تحقيق عاجلة من الجهات المعنية وتبيّن أن مَن قام بوضع اللافتة الورقية على مدخل القسم هما موظفان يعملان بالقسم.

وتابعت: "أوضحت كاميرات المراقبة أن من قام بالتصوير هو أحد العاملين على وظيفة إدارية بالمستشفى، وتبيّن للجنة أن قسم العلاج الطبيعي قدّم خدماته في ذلك اليوم لعدد ١٥ مريضاً بالقسم و٦ آخرين بأقسام التنويم، كما أن إدارة تجربة المريض بالمستشفى وبلاغات (٩٣٧) لم تتلقَ أيَّ بلاغ بهذا الشأن من المراجعين حسب إفادة الإدارتين المعنيتين، ووجدت اللجنة قصوراً في أعمال المتابعة والأمن بالمستشفى في التعامل مع الحدث في حينه".

وخلصت اللجنة إلى مجموعة من العقوبات النظامية كانت على النحو التالي:

١. حسم سبعة أيام على الموظفيْن اللذين قاما بوضع الإعلان على باب القسم تماشياً مع المادة ٣٢ من نظام تأديب الموظفين.

٢. حسم سبعة أيام على الموظف الذي قام بالتصوير داخل المنشأة.

كما أوصت اللجنة بالتالي:

١. إحالة القضية إلى الجهات المختصّة تماشياً مع المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية.

٢. إعفاء رئيس قسم التأهيل الطبي بالمستشفى من مهامه.

٣. إعفاء مدير المتابعة بالمستشفى من مهامه.

٤. إعفاء رئيس قسم الأمن بالمستشفى من مهامه.

وإذ تعتذر "صحة جازان" لمراجعي القسم عن هذا التصرف الفردي غير المسؤول، فإنها تؤكّد حرصها على تقديم الخدمة لعملائها ومراجعيها وترحب بمرئياتهم وملاحظاتهم وشكاويهم من خلال التواصل المباشر مع المسؤولين أو من خلال الرقم الموحد لبلاغات وزارة الصحة (٩٣٧)، كما تؤكّد التزامها بتطبيق أقصى العقوبات على المتهاونين والمتخاذلين في أداء مهامهم، والله الموفق.