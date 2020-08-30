أصدقاء "ماجد عبدالله" تدشن ناديًا رياضيًا اجتماعيًا بتكلفة 15 مليون ريال

فيما أطلقت الجمعية برنامج "اللاعب القدوة" للاعبين الحاليين

أكدت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية أنها بصدد إنشاء نادٍ رياضي اجتماعي ترفيهي استثماري على مساحة 10 آلاف متر مربع وبتكلفة 15 مليون ريال، حيث سيكون ناديًا صحيًا واجتماعيًا وثقافيًا مكتمل الخدمات، فيما أطلقت الجمعية برنامجًا جديدًا للاعبين الحاليين يحمل اسم "اللاعب القدوة".

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية لجمعية "أصدقاء" فهيد الدوسري أن الجمعية منذ تأسيسها قدمت أكثر من 9564 خدمة، حيث تضم الجمعية حاليًا 200 أسرة لاعب كرة قدم ويبلغ عدد المستفيدين 1404 مستفيدين، جاء ذلك خلال استقبال ملتقى "إعلاميون مبادرون" بمقر الجمعية الأسبوع الماضي.

وأضاف أن الجمعية التي يترأس مجلس إدارتها الكابتن ماجد عبدالله، تعمل على خمسة مسارات هي: خدمات الإسكان والخدمات المساندة وخدمات التمكين وخدمات الصحة وخدمات التوعية، وتشمل تملك سكن وتوفير سكن وتأثيث المنازل وترميم المنازل، فيما تشمل الخدمات المساندة الدعم الغذائي والدعم المالي وسداد فواتير الخدمات وبرامج التقدير والكسوة والترفيه والحج والعمرة والسلال الغذائية والحقائب المدرسية.

وأبان "الدوسري" أن خدمات التمكين تشمل التدريب والتأهيل والتوظيف والبرامج التعليمية والتطويرية، فيما تشمل خدمات الصحة العلاج وتأمين المعدات الطبية والتأمين الطبي، أما خدمات التوعية تشمل التوجيه والإرشاد والاستشارات والبرامج الاجتماعية.

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية أن هنالك العديد من الشراكات بين الجمعية والقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة وعلى رأسها وزارة الإسكان والجامعة العربية المفتوحة وجامعة جدة وغيرها من الجهات، وتسعى الجمعية من خلال شراكاتها على الإسكان لاستقرار الأسر والتعليم لأجل الاستثمار في العقل البشري من خلال المنح الدراسية لإيجاد فرص وظيفية للأبناء لإعالة أسرهم.

وقال إن الجمعية أطلقت برنامج "اللاعب القدوة" الذي يهدف إلى الرفع من المهارات الحياتية للاعبين الحاليين عبر حثهم على مواصلة دراستهم أثناء ركضهم على المستطيل الأخضر وتزويدهم بالعديد من المهارات التي يحتاجها الإنسان في حياته سواء في التعاملات المالية أو في التواصل مع المجتمع، قبل أن يتلاشى بالاعتزال فيفقد الكثير من المميزات.