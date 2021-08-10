تربة تودّع شهيد الواجب "المرزوقي"

تعرض لحادث مروري أثناء أداء عمله

أدّى مدير شرطة محافظة تربة المكلف المقدم علي بن سعد الشهري، وزملاؤه منسوبو شرطة محافظة تربة، وجموع المصلين، بعد صلاة ظهر اليوم الثلاثاء، بجامع الدوار بمحافظة تربة، صلاة الميت على الفقيد خالد بن محمد بن كليب المرزوقي، والذي تعرض لحادث مروري يوم أمس الاثنين، أثناء أدائه مهام عمله برفقة زميله الذي أصيب على امتداد طريق "حضن".

ونقل المقدم "الشهري" تعازي ومواساة القيادة الرشيدة -حفظها الله- ومواساة مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، لذوي الفقيد "المرزوقي".

وقدّم منسوبو شرطة تربة وأهالي محافظة تربة أحر التعازي والمواساة، في وفاة الفقيد خالد المرزوقي -رحمه الله- سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

من جانبهم، عبّر ذوو "المرزوقي" عن عميق شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة، ولمدير شرطة منطقة مكة المكرمة؛ ولمنسوبي شرطة محافظة تربة ولجميع من قدم لهم واجب العزاء في الفقيد ومواساتهم بمشاعرهم الإنسانية.

وكان الفقيد -رحمه الله- يعمل بكل إخلاص وتفانٍ في شرطة تربة لخدمة الدين، ثم الملك والوطن، ونال خلال فترة عملة محبة الجميع، واشتُهر بين زملائه بالعديد من المآثر، كالتدين والاستقامة، والكرم والشهامة، والإقدام والشجاعة، وحب الخير، وغيرها من الأخلاق الحميدة والسجايا الكريمة.

ويُتَقَبَّل العزاء على جوال والد الفقيد 0556715356، وجوال أخيه مغلي 0504290374، وجوال عمه ظافر 0555540453.

وتتقدم "سبق" بالتعازي لعائلة "المرزوقي" في فقيدها وتسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.