"التحالف" يستهدف تجمعًا للحوثيين في كتاف.. وسقوط قتلى وجرحى

الغارة دمَّرت عربة للميليشيا

قُتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران اليوم (السبت) في غارة جوية، نفذتها إحدى مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية بمديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" بأن الغارة استهدفت تجمعًا لعناصر الميليشيا الانقلابية في وادي الغول القريب من مركز مديرية كتاف.

وأضاف بأن الغارة أسفرت عن تدمير عربة تابعة للميليشيا، ومقتل كل من كان على متنها.