نائب بلدي بمكة يخضع للعزل المنزلي لحين ظهور نتائج فحص "كورونا"

أشاد بجهود "الصحة" وما اتخذته من تدابير احترازية للوقاية من الفيروس

يخضع نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة للعزل المنزلي حتى ظهور نتائج الفحوص المخبرية؛ وذلك بسبب وجوده قبل نحو أسبوع بإحدى الدول الأربع عشرة التي أعلنت وزارة الصحة تدابير خاصة بها من جراء فيروس "كورونا" الجديد.

وتواصلت "سبق" مع نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة، الدكتور أحمد باز، الذي أكد خضوعه للعزل المنزلي بسبب وجوده في إحدى الدول العربية قبل نحو أسبوع، لافتًا إلى أن حالته الصحية طيبة – ولله الحمد -.

وأشاد نائب المجلس بالدور الذي تقوم به وزارة الصحة من تدابير وقاية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.

ولم يتمكن "باز" اليوم الثلاثاء من حضور الاجتماع الدوري للمجلس البلدي بالعاصمة المقدسة؛ إذ لا يزال يقضي فترة العزل المنزلي حتى ظهور نتائج الفحوص المخبرية.