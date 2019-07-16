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السعودية تشهد اليوم 3 ظواهر فلكية أولاها تعامد الشمس على الكعبة وقت أذان الظهر

إمامة المصلين بصلاة #الخسوف .. الجهني بـ #المسجد_الحرام والحذيفي بـ "النبوي"

قالت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، إن فضيلة الشيخ د. #عبدالله_الجهني؛ سيؤم المصلين لصلاة #الخسوف بـ #المسجد_الحرام، فيما يؤم المصلين بـ #المسجد_النبوي، فضيلة الشيخ د. علي الحذيفي.

وأوضحت الرئاسة أن الصلاة ستُقام الساعة الحادية عشرة مساء اليوم.

وتشهد السعودية، اليوم الثلاثاء، ثلاث ظواهر فلكية؛ منها: خسوف جزئي للقمر مشاهَد في #السعودية و#الخليج، ويستمر قرابة ثلاث ساعات يبدأ من 11 مساءً وينتهي 2 صباحاً، والظاهرة الثانية هي تعامد الشمس على الكعبة المشرّفة وقت أذان الظهر في مكة المكرّمة، وهو اتجاه القِبلة على مستوى العالم، أما الثالثة؛ فهي اقتران كوكب زحل بالقمر طوال الليل.