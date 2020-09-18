الهند: 96424 إصابة جديدة و1174 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت السلطات الصحية في الهند، خلال الـ24 ساعة الماضية، 96424 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و1174 حالة وفاة.
وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان، أن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع إلى 84372 حالة؛ فيما بلغ إجمالي الإصابات 5214677 إصابة بالفيروس.الهند فيروس كورونا الجديد
إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 84372 والإصابات 5214677
سجلت السلطات الصحية في الهند، خلال الـ24 ساعة الماضية، 96424 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و1174 حالة وفاة.
وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان، أن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع إلى 84372 حالة؛ فيما بلغ إجمالي الإصابات 5214677 إصابة بالفيروس.