بينها لغة الهوسا.. "الصحة" تصدر دليلاً لتوعية الحجاج بسبع لغات

تناولت النظافة الشخصية والوقاية من الإجهاد الحراري و"العضلي"

أصدرت وزارة الصحة دليلاً إرشادياً لحجاج بيت الله الحرام يتضمن نصائح وإرشادات صحية تثقيفية بسبع لغات تعين ضيوف الرحمن على أداء مناسكهم بصحة وطمأنينة.



وتناولت "الصحة" في دليلها الإرشادات العامة للنظافة الشخصية في الحج والمحافظة عليها، والوقاية من الإجهاد الحراري، وعلاج الإجهاد العضلي، إضافة إلى إرشادات الوقاية من اضطرابات الجهاز الهضمي المتمثلة في الوقاية من التسمم الغذائي، والإسهال المائي الحاد (الكوليرا)، والنزلة المعوية.



وتضمن الدليل الإرشادي نصائح وإرشادات لمرضى السكري، والقلب، وأمراض الجهاز التنفسي والوقاية منها، والربو إلى جانب إرشادات حول استخدام الكمام، فيما أفرد الدليل الإرشادي مساحة للإجابة على أبرز الأسئلة الصحية الشائعة في الحج.



يذكر أن وزارة الصحة أصدرت الدليل الإرشادي باللغة العربية، والإنجليزية، والإندونيسية، والبنغلاديشية، والتركية، والأوردو ولغة الهوسا.



يذكر أن لغة الهوسا هي لغة تشادية من العائلة الأفروآسيوية، تكتب بأحرف عربية ويتحدثها 50 مليون شخص كلغة أولى و30 مليون شخص آخر كلغة ثانية وأغلب متحدثي الهوسا موجودون في النيجر وشمال نيجيريا ولكن اللغة تستخدم بين متحدثي لغات أخرى في أغلبية مناطق غرب إفريقيا وخاصة بين المسلمين وفق ويكيبيديا.