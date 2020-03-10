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قال: كثير من الفيروسات تزداد بفترة الشتاء.. وهذه هي الاحتمالية

هل ينتهي "كورونا" مع حلول فصل الصيف؟ استشاري يجيب

توقّع استشاري الأمراض الباطنية والمعدية الدكتور نزار باهبري، أن يقل فيروس كورونا الجديد في فترة الصيف.

جاء ذلك في رد على سؤال عبدالله المديفر في برنامج "في الصورة" عما إذا كان فيروس كورونا الجديد سينتهي في الصيف؛ حيث أجاب "باهبري" بقوله: "كثير من الفيروسات تقل في فترة الصيف وتزداد في فترة الشتاء، ونظرًا لأن فيروس كورونا جديد فلن يستطيع أحد أن يؤكد أنه ينتهي أو لا ينتهي في فترة الصيف".

وأضاف: "احتمال يقل الفيروس في فصل الصيف".