حالة أمطار رعدية على جازان تستمر حتى 8 مساء

الأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح وتشمل 9 محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظات: (الحرث، الداير بني مالك، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، ضمد، فيفا، هروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.

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30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442 11:47 AM

الأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح وتشمل 9 محافظات

حالة أمطار رعدية على جازان تستمر حتى 8 مساء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظات: (الحرث، الداير بني مالك، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، ضمد، فيفا، هروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.

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