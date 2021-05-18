"نورة الجريسي" في ذمة الله

نعت أسرة الجريسي نورة بنت صالح الجريسي، وذلك بعد معاناة مع المرض. وقد تمت الصلاة عليها والدفن والعزاء عصر اليوم الثلاثاء في مقبرة عرقة. ونظرًا لظروف جائحة كورونا سيكون العزاء هاتفيًّا بأبنائها (عبدالعزيز 0505460051، ناصر 0505159592، خالد 0564959000، إبراهيم 0505403947، فهد 0505496050، مبارك 0504448082).