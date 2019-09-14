الملحقية الثقافية بألمانيا تنعى المبتعث " الحماد"

نعت الملحقية الثقافية بألمانيا طلبة ومنسوبين فقدان المبتعث الطبيب محمد عبد المحسن الحماد والذي وافته المنية بألمانيا.

ودعت الملحقية الثقافية بألمانيا على لسان الملحق الدكتور منير بن مطني العتيبي نيابة عن منسوبي الملحقية، الله تعالى أن يرحمه ويتقبله من الشهداء وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".