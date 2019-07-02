لتكون شريكًا في فئة الملابس.. الهلال يوقع مع شركة S - TEAM

وقعت إدارة نادي الهلال اتفاقية شراكة مع شركة S - TEAM لتكون الشريك الحصري في فئة الملابس والمتاجر الرياضية لمدة خمسة أعوام مقبلة.

ووقع العقد فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، وخالد الربيعان الرئيس التنفيذي للشركة، بحضور عدد من الأعضاء.

ويتضمن عقد الشراكة منح حق الامتياز للشريك في تصميم وإنتاج وتوزيع وتسويق كافة الملابس والإكسسوارات للنادي.