عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس قولها: إن 130 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

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18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443 06:11 PM

تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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اقتحم عشرات المستوطنين اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس قولها: إن 130 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

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